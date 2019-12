Jelle Vossen au Cercle de Bruges? "Les fans rêvent d'un retour"

Le contrat de Jelle Vossen expire au Club de Bruges et il y a de fortes chances qu'il quitte le Club pendant le mercato d'hiver.

Selon De Standaard, tout le Cercle de Bruges se met à rêver de Jelle Vossen, dirigeants comme supporters. Le Limbourgeois est un vrai finisseur, ce qu'il manque aux Vert et Noir, et ce de toute urgence. Idriss Saadi n'apporte pas ce qu'on attendait de lui. Lyle Foster et Alimami Gory jouent davantage sur le flanc et Dylan De Belder revient tout juste après une grave blessure.

Jelle Vossen ne rentre pas dans les plans de Philippe Clement au Club de Bruges et n'a pratiquement pas eu de temps de jeu. La question est de savoir si le buteur voudra bien rejoindre un club de moindre envergure...