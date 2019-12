Cédric Fauré reprend du service en Provinciales !

L'ancien joueur du Sporting Charleroi et de l'Union Saint-Gilloise s'est engagé en P1, aux côtés d'un autre ex-unioniste : le défenseur central Francis Mangubu.

Gros (double) coup la part de Waterloo, 14e de P1 : Cédric Fauré (40 ans) et Francis Mangubu (41 ans) ont rejoint le club brabançon et seront prêts à être alignés dès la semaine prochaine pour la réception de Saint-Josse, annonce ce lundi L'Avenir.

Cédric Fauré, retiré des terrains professionnels depuis 2018 et une dernière pige à Andorre, s'est fait connaître en Belgique sous les couleurs du Sporting Charleroi (53 matchs, 17 buts) et de l'Union Saint-Gilloise (35 matchs, 13 buts). Avant ça, c'est en Ligue 2 que le solide buteur aura surtout fait parler la poudre avec 101 buts en 277 matchs sous les maillots d'Istres et Reims. Il compte également 64 matchs de Ligue 1 (13 buts) avec Toulouse, Le Havre, Le Mans et Guingamp.

Francis Mangubu avait mis un terme à sa carrière après un passage à la RES Acrenoise en 2015. Il aura connu la Proximus League avec l'Union Saint-Gilloise (2005-2006) et sera également passé par La Louvière en 2006-2007 avant une pige au Luxembourg et plusieurs passages dans les divisions amateures.