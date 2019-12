Le Diable Rouge et la Red Flame de l'année ont été dévoilés par l'Union Belge !

La Royal Belgian FA a dévoilé les noms du Devil of the Year et de la Flame of the Year 2019, élus par les supporters.

Déjà plébiscité en 2017 et 2018, Eden Hazard est à nouveau élu Devil of the Year, a annoncé l'Union Belge ce lundi. Le joueur du Real Madrid a brillé sous les couleurs nationales avec 5 buts et 7 assists en 8 matchs avec les Diables Rouges en 2019. Hazard avait succédé en 2017 à Dries Mertens (2016) et Kevin De Bruyne (2015) au palmarès du "Diable de l'Année", titre remis depuis 2015 et décidé par les votes du public.

Chez les filles également, le vote était ouvert et c'est Tine De Caigny, joueuse du RSC Anderlecht, qui a été élue Flame of the Year, sans surprise : l'attaquante de 22 ans a inscrit 7 buts avec les Red Flames cette année, dont un quintuplé contre la Lituanie, menant l'équipe à un sans-faute dans les qualifications pour l'Euro 2021.

✅ 8 games

✅ 5 goals

✅ 7 assists@hazardeden10 is your Devil of the Year! 😈🇧🇪 pic.twitter.com/7Sbdyof7Xv — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) December 30, 2019