Des experts questionnent la pertinence des sanctions de l'UEFA

En Allemagne et en Angleterre les sanctions collectives ont été abandonnées et sont favorisées des politiques sécuritaires ciblées. En revanche, l'UEFA continue sur sa lancée : dès que quelques supporters sont impliqués, elles sanctionnent le club et l'ensemble de ses fans.

Pourtant, l’UEFA elle-même reconnaît que ces sanctions n’ont pas l’effet escompté. C’est en tout ce que les dirigeants du football européen déclarent en aparté à un jeune journaliste britannique qui faisait des recherches sur le sujet. Par conséquent, quand un club comme l’Eintracht Francfort reçoit des punitions collectives des instances européennes, cela surprend le club allemand qui ne se voit plus appliquer de telles sanctions depuis belle lurette. Le Standard de Liège, récemment, s’est également vu recevoir un match d’Europa League à l’extérieur sans supporters (avec sursis durant un an). L’Europa League a beau ne pas être la compétition la plus prestigieuse du vieux continent, elle a en tout cas le mérite d’attirer de nombreux supporters. Pour certains, elle est l’occasion de découvrir l’Europe tout en suivant son club de cœur. L’Eintracht est un des clubs qui rameutent le plus de monde en déplacement européen. On se souvient qu’en 2013, ils étaient 12.000 à s’être déplacés à Bordeaux pour créer une ambiance surprenante. Cette saison, les Irish Scots étaient 9.000 à Rome pour soutenir le Celtic ! Alors qu’ils en raffolent, les supporters de Francfort étaient bannis de déplacement à Sclessin et à Londres lors des poules de cette Europa League. L’UEFA et son équipe « éthique et discipline » leur ont infligé cette sanction pour des « perturbations » commises lors de leur déplacement à Guimaraes. Pourtant, aucune décision en ce sens n’avait été décidée tout de suite. Des vidéos sur les médias sociaux montrant des échanges de sièges dans le stade avaient convaincu les instances européennes. Seulement, nombreux étaient les supporters qui avaient déjà réservé leur voyage à Liège et Londres. En Champions League, l’Uefa avait interdit de déplacement les supporters de l’Etoile Rouge Belgrade pour le match à Tottenham. Seulement, deux cents serbes ont tenté de se rendre au stade en se procurant des tickets avec les supporters des Spurs. Des échauffourées se sont produits. D’aucun ont pointé du doigt la responsabilité de l’UEFA et, surtout, l’inefficacité des punitions collectives, comme le suggère la conclusion du rapport du média britannique DW. Selon ce rapport, l’UEFA elle-même reconnait qu’aucune preuve tangible indique une réduction des incidents due à ce genre de sanctions collectives. C’est pour cela qu’en 2017, la Fédération allemande a tranché pour que ne soit plus jamais appliqués de huis clos pour les supporters adverses – sinon pour des situations « extrêmes ». L’argument étant le suivant : des supporters qui n’ont commis aucune infraction n’ont pas à subir des restrictions à leur liberté de circulation. Comme le signale Ronan Eivan – Président du réseau Football Supporters Europe – la plupart des championnats européens ont abandonné les sanctions collectives. Seule l’UEFA, quasiment, persiste avec ce genre de sanctions démodées et inefficaces, selon la majorité des experts en la matière. Les mêmes restrictions avaient irrité les supporters de l’Ajax – et le club, privé de leur support – lorsqu’ils avaient été interdits de déplacement à Chelsea. Pourtant, comme nous l’indiquions dans un précédent article, de nombreux supporters néerlandais avaient déjà payé et réservé leur voyage. Eivan de conclure que les supporters n’ont pas toujours à être jugés péjorativement. Le Président du réseau des supporters européens réclame aussi que soient pris en considération les énormes sacrifices réalisés par les supporters lors de chaque déplacement, d’autant plus quand il s’agit de voyages européens.