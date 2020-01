Anderlecht sans Nany Dimata en stage, d'autres y travailleront leur forme

Quel groupe le RSCA emmènera-t-il en stage ? Frank Vercauteren et Vincent Kompany ont un noyau pléthorique au sein duquel choisir ... et emmèneront également quelques absents de longue date.

Cependant, pas de Landry Dimata à San Pedro del Pinatar, croit savoir le Nieuwsblad. L'attaquant, absent depuis février 2019 suite à de gros problèmes de genou, espérait réussir son pari et revenir pour le stage hivernal mais n'aurait pas reçu le feu vert des médecins. Dimata restera en Belgique à travailler et ne reviendra qu'une fois à 100% ; bien malin qui peut prédire quand ce sera ... et Anderlecht, plus que jamais, doit se trouver un attaquant pour la suite de la saison.

Les autres joueurs en grand manque de rythme devraient eux bel et bien se rendre en Espagne : Samir Nasri, Zakaria Bakkali et même Anthony Vanden Borre pourraient aller y chercher du rythme afin d'être prêts pour le retour du championnat. Nasri n'a plus joué depuis le 4 octobre dernier ; Zakaria Bakkali souffre de problèmes de genoux depuis mars 2019 et n'a joué que quelques minutes lors des PO1 de la saison passée, aucune minute cette saison.