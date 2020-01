FA CUP : Pas évident pour les clubs de premier League

Les matchs s'enchaînent en Angleterre. Place à la FA Cup ce week-end. Avant un derby du Merseyside plus qu'attendu, Chelsea, Crystal Palace, Tottenham et Sheffield United rencontraient des adversaires de divisions inférieures.

Crystal palace – Derby County

La doyenne des compétitions amène toujours son lot de surprise. Cette édition n’échappe pas à la règle. Crystal Palace s’est incliné 0-1 face à Derby County. Chris Martin a scoré l’unique but du match. A noter que Wayne Rooney était bel et bien titulaire.

Middlesbrough – Tottenham

Les Spurs n’ont pas su assurer non plus. Ils ont partagé l’enjeu contre Middlesbrough. Comme le veut la tradition de la FA Cup, ils vont devoir rejouer le match. Vertonghen et Alderweireld ont pris place dans la défense londonienne.

Chelsea – Nottingham Forest

Les Blues, en revanche, ont gagné 2-0. Callum Hudson-Odoi et Ross Barkley ont marqué, contrairement à Michy qui était pour une fois titulaire. Le Diable Rouge n’a pas livré une grande partie.

Sheffield United – AFC Fylde

Sheffield United a gagné 2-1. Liverpool, Everton, West Ham United (contre Gillingham) et Arsenal (lundi face à Leeds) doivent encore jouer.