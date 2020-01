Batshuayi, Benteke, Origi : trois buteurs à la recherche du temps de jeu perdu

Le mois de janvier verra-t-il Michy Batshuayui, Christian Benteke et/ou Divock Origi changer de crèmerie ? Une chose est sûre : aucun d'eux n'est dans une position très confortable.

16 matchs disputés, 0 but(s), 0 assist(s), 28% de temps de jeu

Christian Benteke ne devrait pas venir au FC Bruges, mais ça ne veut pas dire que l'attaquant de Crystal Palace ne doit pas chercher une solution cet hiver. Car en plus du temps de jeu (quatre titularisations cette saison), ce qui manque désespérément à l'ancien de Liverpool, c'est la confiance : bien entouré et dans un contexte positif, il devrait pouvoir retrouver ses sensations, comme il l'a montré en sélection. Sans bouger, c'est probablement l'Euro 2020 qui devrait passer sous le nez de Benteke, déjà privé de Mondial 2018 (pas repris) et d'Euro 2016 (blessure).

26 matchs joués, 5 buts, 3 assists, 29% de temps de jeu

Le cas de Divock Origi est complexe. Joker de luxe de Liverpool, il a acquis un statut de "légende" du club - selon les termes de Jürgen Klopp lui-même - après ses prestations décisives et ses buts en demi-finales et en finale de la Ligue des Champions. Mais cette saison, il n'a pas vu son temps de jeu s'améliorer, n'étant titulaire qu'à trois reprises en championnat.

En sélection, il semble a priori partant pour l'Euro 2020 s'il peut rester sur ce rythme, mais n'est que troisième choix derrière Michy Batshuayi. Un départ pour aller chercher du temps de jeu semble peu probable tant Origi paraît épanoui à Liverpool malgré ce rôle de remplaçant ; la saison sera cependant encore longue, avec notamment des échéances en C1 où l'ancien lillois a pris l'habitude de briller ...

19 matchs joués, 5 buts, 2 assists, 16% de temps de jeu

Michy est un cas à part : l'ex-Rouche semble toujours prendre du plaisir, a toujours le sourire (notamment sur les réseaux sociaux) et ne réclamera jamais un départ. Son personnage est l'une des raisons de son succès toujours renouvelé auprès du public, mais force est de constater que dans le jeu (et malgré le meilleur ratio des trois), Batshuayi vit une saison très compliquée. Son dernier match en FA Cup a été critiqué, mais Frank Lampard le verrait désormais comme le second attaquant des Blues, devant Olivier Giroud. Suffisant pour conserver sa place en sélection d'ici à l'Euro 2020 ?