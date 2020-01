Axel Witsel fait son retour face au Standard

Le Liégeois est actuellement en stage avec le Borussia Dortmund en Espagne. Il a tenu à envoyer un message aux supporters du BVB, mais aussi au Standard de Liège.

Ainsi, le Diable Rouge annonce sur son compte Twitter qu'il sera présent sur la pelouse pour disputer la rencontre amicale face au Standard de Liège : "Chers supporters du BVB, aujourd'hui, je fais mon retour".

Mais le Liégeois a tenu à adresser un message à son ancien club. Deux heures avant le match, Axel Witsel a publié sur son compte Twitter : "A tout de suite, Standard de Liège ! "

Witsel était blessé au visage et n'a pu disputer le moindre match depuis le 7 décembre 2019. Depuis, son équipe a tenu un bilan mitigé : une victoire, un match nul et une défaite. Witsel et les siens affronteront le Standard ce mardi à 16h. Nous publierons un long résumé en fin de rencontre.