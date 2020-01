Sunderland till I die ? Pas pour les propriétaires

Après cette double relégation, l'homme d'affaires Ellis Short avait préféré vendre le club pour environ 50 millions d'euros. Steward Donald l'avait alors racheté.

Mais à présent, vu les résultats moyens et la pression mise par les supporters (toujours présents malgré la division 3), le richissime anglais a décidé de vendre le club à son tour. Il a détaillé ce choix sur le site internet de Sunderland.

#SAFC has today issued the following statement... 🗞️👇https://t.co/4a4pePvBy0