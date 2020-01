Passation de pouvoirs à la présidence du Cercle de Bruges

Vincent Goemaere (47 ans) succédera à Frans Schotte (73 ans) à la présidence du club, un remplacement qui sera officiellement annoncé dans les jours à venir.

Frans Schotte a été président du Cercle de Bruges de 2002 à 2011. Après une courte période sous le règne de Paul Vanhaecke, le Club a de nouveau été présidé par Schotte à partir de 2014.

Ce dernier a ainsi été à la tête du club pendant près de quinze ans. Son successeur, Vincent Goemaere, avait dans un premier temps rejoint le Conseil d'administration en 2013.

Il y a quelques mois, Goemaere s'est fait entendre plus que d'habitude en gérant le dossier de la succession du coach Fabien Mercadal remplacé par Bernd Storck.

En 2017, il avait joué un rôle important aux côtés de Thomas Tousseyn et Maarten Allijns, dans la transformation de la structure et du statut du club, qui a ensuite permis sa reprise par l'AS Monaco, évitant la faillite du club et débutant une nouvelle ère sportive (avec notamment la promotion du Cercle en 1A en 2018).