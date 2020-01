Laurent Demol, d'adjoint à T1 : "Je reste très proche des joueurs"

Laurent Demol a retrouvé un rôle de T1 à Tubize, après de longues années en tant qu'adjoint du côté de l'Excel Mouscron.

On le sait, l'adjoint est souvent plus proche des joueurs que le T1 et Laurent Demol, à Mouscron, ne dérogeait pas à la règle. Le revoilà entraîneur principal en D1 Amateurs, à Tubize qu'il avait dirigé en 2011. "Je n'ai pas changé pour autant mon approche. C'est vrai que le T2 est souvent le relais entre les joueurs et l'entraîneur principal, avec lequel il existe une barrière", reconnaît pour nous l'entraîneur des Sang & Or.

"Mais ce que je suis désormais, c'est juste la même personne avec beaucoup plus de responsabilités. Malgré cette barrière que constitue le poste d'entraîneur principal, je suis resté très proche de mes joueurs", affirme Demol. "Ils savent que même si je suis le T1, je suis là pour les écouter et je communique beaucoup avec eux. T2 en D1A ou entraîneur principal en D1 Amateurs, ça ne fait pas une grande différence pour moi".

Le cas Defays

C'est assez frappant : alors que Laurent Demol a quitté l'ombre d'un rôle d'adjoint pour endosser un rôle d'entraîneur principal, celui dont il était l'adjoint à l'époque, Frank Defays, est désormais ... T2 au Sporting Charleroi. Et ne s'en cache pas : être T1, ce n'est plus pour lui.

"Je peux le comprendre", déclare l'entraîneur des Sang & Or. "En tant que Zèbre pur jus, que vrai Carolo, il a l'opportunité de travailler dans "son" club, avec une équipe qui a une vision et un projet à long terme et avec Mario Notaro et Samba Diawara, que je connais bien aussi, à ses côtés. Charleroi fait un superbe travail avec Karim Belhocine et je comprends ce choix de Frank de redevenir adjoint".