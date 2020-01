" Une victoire inespérée"

Dernier de classe, Lokeren a déjoué les pronostics en ravissant la totalité de l'enjeu à l'occasion du déplacement à Virton

Laminé 3-0 par Virton lorsqu’il était à la tête du Beerschot, Stijn Vreven a bu du petit lait pour son retour en Gaume. L’épisode anversois dans le rétro, sa formation de Lokeren a mené 2-0 après 30 minutes avant de faire le gros dos en deuxième mi-temps qu’elle passa dans sa partie de terrain. En football, seuls les buts comptent. « On s’est ménagé deux occasions et on a marqué à deux reprises », se félicite l’entraîneur. L’efficacité était de notre côté. »

Force est de constater que le dernier rempart Théo Defourny a fait le job. Il a annihilé toutes les tentatives gaumais à l’exception de celle échue à Ribeiro - le but du 1-2 sera aussi beau qu’inutile (90e). Une première cap qui ne passa pas inaperçue. « Davino Verhulst rencontre des problèmes d’ordre privé et c’est pourquoi il n’était pas avec le groupe dimanche. Théo est un véritable professionnel. Réserviste, il s’entraîne très bien. Il a été fantastique et il a empêché plusieurs buts. Je loue aussi la mentalité des garçons, ce qui est important vu notre situation au classement général. Nous sommes dans une lutte à trois équipes et une seule terminera à la 6e place. »

Battu et surclassé lors des deux premiers affrontements (4-0, 3-1), le Sporting Lokeren a déjoué tous les pronostics. « Personne nous donnait vainqueur avant le coup d’envoi. Virton est une très bonne équipe, technique et athlétique. C’est une sacrée victoire ! On sait ce que nous avons à faire à Lommel le week-end prochain. »