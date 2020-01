"Jean Butez est un ami, mais aussi un exemple"

Alors qu'il entamera une nouvelle aventure avec la RAAL dans quelques heures, Clément Libertiaux revient sur sa relation avec le gardien qu'il a le plus côtoyé au Canonnier: Jean Butez.

Logan Bailly, Olivier Werner, Vaso Vasic ou, plus récemment Jordy Gillekens et Lillo Guarnieri: Clément Libertiaux en a vu passer des gardiens depuis son arrivée à Mouscron, en juillet 2017. Mais il n'en a côtoyé aucun autant que Jean Butez.

Les deux hommes étaient d'ailleurs arrivés en même temps à l'Excel, deux ans et demi plus tard, ils ont forgé une véritable relation amicale. "On s'est entraîné pendant deux ans et demi ensemble, donc ça crée des liens et on est, effectivement, devenu amis", confirme le plus jeune des deux portiers.

Jean Butez, un gardien "très calme"

Mais Clément Libertiaux a aussi beaucoup appris dans le sillage de son aîné français qui, après une saison derrière Logan Bailly et Olivier Werner, s'est imposé comme le gardien numéro 1 des Hurlus. "Ce que j'ai appris avec lui, d'abord, c'est que c'est en jouant qu'on acquiert l'expérience nécessaire pour s'imposer en D1A et que c'est comme ça quon grandit."

Jean Butez est d'ailleurs "un exemple" à suivre pour le Namurois, désormais prêté à la RAAL. "Il n'avait jamais joué avant de prendre place dans les buts de l'Excel et il a explosé avec Mouscron. Et c'est aussi un quelqu'un de très calme et j'ai pu voir à quel point c'était important d'avoir cette attitude sur le terrain."