Les Espoirs de l'année ? Jan Ceulemans donne ses favoris

Qui succédera à Wesley Moraes au palmarès de l'Espoir de l'année ? Pour Jan Ceulemans, deux favoris se détachent.

Les trophées du Gala du Soulier d'Or se jouent sur une année complète, ce qui devrait favoriser un homme : Jonathan David (20 ans), le phénomène de La Gantoise. Son grand concurrent, Yari Verschaeren, a en effet subi le contrecoup de sa fin de saison passée. "En début d'année, j'étais sous le charme de Verschaeren", reconnaît Jan Ceulemans.

"Mais il a plus de mal en ce début d'année. David, lui, a été excellent toute l'année. Verschaeren est peut-être devenu Diable Rouge trop vite, ça a changé la façon dont les gens le voient. On en oublie son âge", ajoute le Caje. "Ce sont cependant deux garçons avec beaucoup d'avenir". Un troisième a les faveurs de Ceulemans, mais pour plus tard : "Je pense que Charles De Ketelaere sera à suivre. Il a du foot dans les pieds et montre beaucoup de personnalité sur et en-dehors du terrain".