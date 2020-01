Quatre nouveaux venus à Anderlecht : "Nous replacer stratégiquement et sportivement sur la voie du sommet du football belge"

Quatre noms expérimentés sont venus renforcer le Sporting d'Anderlecht ce mardi après-midi.

Karel Van Eetvelt, le patron actuel de Febelfin, a été nommé nouveau CEO du club par le conseil d’administration du RSC Anderlecht. Wouter Vandenhaute va quant à lui commencer à travailler en tant que conseiller externe du CEO.

Avec le bourgmestre bruxellois Philippe Close et Patrick Lefevere (manager de l’équipe cycliste Deceuninck – Quick Step) le conseil d’administration accueille aussi deux membres indépendants supplémentaires. "Avec ces décisions, nous voulons renforcer le fonctionnement opérationnel et la position stratégique du club afin de rendre le RSCA plus efficace et décisif", c’est par ces mots que le président Marc Coucke explique ce changement structurel dans un communiqué publié par le club.

Le président Marc Coucke est convaincu qu'avec l'arrivée de ces quatre figures de proue issues de différents secteurs, le club franchira à nouveau des étapes importantes. “Je tiens tout d'abord à remercier grandement Jo Van Biesbroeck pour les efforts qu’il a consentis ces dernières années. Même avant le rachat, en tant que CEO, il a veillé à ce que ce club reste toujours opérationnel. Avec l'arrivée, entre autres, de Karel et Wouter, nous pouvons désormais encore plus façonner notre organisation, la moderniser davantage structurellement et nous replacer stratégiquement et sportivement sur la voie du sommet du football belge.”