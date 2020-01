Simon Mignolet n'écarte pas un retour en Angleterre "si tout se met en place"

Simon Mignolet a quitté Liverpool pour retrouver les terrains et le plaisir. Il a immédiatement rappelé à tous son niveau de jeu du côté de Bruges ... au point d'envisager un retour en Angleterre ?

Dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, Simon Mignolet n'a en effet pas écarté l'idée d'un retour en Premier League : "Bien sûr. J'ai toujours été un fou de Premier League quand j'étais jeune et c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour Sunderland à l'époque et pas pour le PSV Eindhoven", explique-t-il.

"On se dit toujours que ce train ne passe qu'une fois ... C'était une chance à ne pas laisser passer. Et si ce train repassait ... Je devrais sauter dans le bon wagon", sourit Mignolet. "Si tout se met en place, avec le Club et en privé, j'y réfléchirai, bien sûr".