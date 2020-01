Hans Vanaken toujours au sommet : "Je rejoins un cercle fermé en Belgique"

Hans Vanaken a donc remporté son second Soulier d'Or consécutif. Une consécration pour le médian du FC Bruges, qui rejoint un club très fermé en Belgique et confirme son statut.

Hans Vanaken Soulier d'Or 2019 : on ne peut pas dire que ce soit une surprise tant le sacre du Brugeois était attendu. "Attendu, c'est un grand mot, disons que j'étais favori. Mais il y avait plus de suspens que l'année passée", estime-t-il en conférence de presse après avoir reçu son trophée.

"Ca me fait évidemment énormément plaisir car ce trophée est la plus grande récompense en Belgique. Je rejoins un cercle de très grands noms en Belgique (Van Himst, Van Moer et Ceulemans sont les seuls à avoir remporté le Soulier d'Or deux fois d'affilée, nda) et c'est un honneur", se réjouit Vanaken.

Un leader

Un an de plus, un trophée de plus mais le même Vanaken ? "Rien n'a vraiment changé, j'ai conservé un niveau de jeu très constant depuis le premier Soulier, ce qui est parfois difficile. Mais je suis le même joueur. Cependant, je dirais que ce qui s'est amélioré est peut-être que je communique plus sur le terrain, je suis devenu un peu plus un leader", analyse le Soulier d'Or 2019.

Hans Vanaken parviendra enfin à pointer un moment de son année 2019 qu'il chérira pour toujours : "Il y a eu beaucoup de très bons matchs, mais comme nous n'avons pas été champions, il n'y a pas un grand moment en particulier ... Je n'oublierai cependant jamais ce 2-2 au Real Madrid", reconnaît-il. "Maintenant, mes ambitions restent les mêmes : être champion et peut-être gagner la Coupe, aller le plus loin possible en Europe et enfin aller à l'Euro 2020, c'est un rêve".