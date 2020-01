Jan Vertonghen reste mystérieux sur son avenir à Tottenham

Le Diable rouge n'a toujours pas prolongé son contrat avec les Spurs et pourrait partir cet hiver.

A l'inverse de Toby Alderweireld, Jan Vertonghen n'a toujours pas prolongé son contrat à Tottenham. Le Diable rouge serait même annoncé sur le départ et cité du côté de Naples.

Dans une interview accordée à Sky Sports, Vertonghen ne préfère pas trop se prononcer : "J'ai l'impression que tout ce que je dis aura un impact sur mon avenir alors je préfère me taire. Je suis heureux et j'aime mes coéquipiers ici. La vie est vraiment sympa à Londres et au club. C'est tout ce que je dirai".

Cité pendant un temps à l'Ajax Amsterdam, Vertonghen pourrait voir son transfert aux Pays-Bas avorté à cause des demandes salariales du joueur.