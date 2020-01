Le nouvel atout du KVK: "Je dois marquer des buts"

Yves Vanderhaeghe voulait un buteur, il a été servi. Et son nouveau poulain n'attend qu'une chose de son aventure en Belgique: faire trembler les filets le plus souvent possible.

Terem Moffi s'est officiellement engagé avec Courtrai, mardi après-midi. Le Nigérian de 20 ans, qui arrive en provenance de la Lituanie, où il avait inscrit 20 buts en 2019, est le nouvel attaquant qu'attendait Yves Vanderhaeghe. Et il est extrêmement motivé à l'idée de découvrir la Belgique. Du haut de son mètre 88, le Nigérian a faim. "Je dois marquer des buts pour m'assurer que les supporters m'aiment", insiste-t-il. "Les supporters de ce club sont géniaux et je suis impatient de jouer devant eux." Dès samedi prochain à Saint-Trond?