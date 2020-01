De Camargo a répondu deux fois, mais le MPH Time lance l'année 2020

Le Standard est à nouveau passé par toutes les couleurs, mais le troisième but inscrit via Avenatti fut le bon pour faire oublier la série de six rencontres sans victoire. Les Rouches prennent trois bons points chez un concurrent direct.

C'est chez un coriace adversaire et concurrent direct que le Standard devait faire oublier sa mauvaise fin d'année 2019. Oularé et Bastien pouvaient réintégrer le onze, le travail réalisé durant le stage à Marbella se faisait ressentir pour les Rouches, avec une entame positive. La domination dans le camp malinois était perceptible, il fallait attendre la 18e minute pour une première réponse adverse avec un tir de De Camargo repoussé par Bodart.

Après un petit creux, le Standard se remontrait menaçant avec un Bastien de plus en plus en vue. On se dirigeait vers un score vierge au repos, mais les Liégeois allaient être récompensés de leurs efforts avant de rentrer aux vestiaires. Après une mésentente entre les internationaux marocains Carcela et Amallah, Vojvoda retrouvait ce dernier, qui éliminait Swinkels d'un superbe crochet avant de planter au fond des filets.

Le Standard pouvait alors se concentrer sur une clean-sheet, mais le quatrième quart d'heure allait encore modifier leurs plans. Oublié sur un centre de Van Cleemput, Igor De Camargo égalisait rapidement. Le match était plus équilibré, Amallah arrivait un rien trop tard sur un bon centre piqué de Lestienne.

A vingt minutes du terme, les Rouches allaient retrouver le sourire. Suite à un corner repoussé, Carcela pouvait recentrer. La balle partait vers le but et rentrait au fond sans être déviée ! Mais la joie fut de bien courte durée. Sur un coup-franc de Kaya, Peyre parvenait à dévier le ballon, qui retombait très bien pour De Camargo. Encore oublié, l'ex-Rouche ne se faisait pas prier pour le 2-2.

Le Standard avait-il encore tout gâché? Plus frais qu'avant la trêve, le groupe de Preud'homme montrait qu'il était encore capable d'aller chercher les trois points. Avenatti et Boljevic étaient lancés, et ce sont ces deux hommes qui auront rapporté la victoire. L'Uruguayen remisait bien vers le Monténégrin, et récupérait le ballon suite à une déviation de Bateau. Felipe Avenatti se chargeait de délivrer son équipe avec son deuxième but, à nouveau crucial.

Au classement, le Standard creuse l'écart sur Malines, concurrent direct à la sixième place, avec un avantage de quatre points. Les Liégeois reviennent provisoirement à une unité du trio Charleroi - Antwerp - La Gantoise.