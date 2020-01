Hendrik Van Crombrugge: "Ce serait un drame pour Anderlecht"

Hendrik Van Crombrugge a signé à Anderlecht pour jouer le haut du tableau et il ne veut pas, une fois de plus, faire face aux playoffs 2.

Le gardien limbourgeois connaît par coeur les playoffs 2, il les a disputés à cinq reprises avec l'AS Eupen 2 et il ne veut surtout pas y regoûter: "J'ai dit aux autres joueurs de l'équipe que je n'avais pas du tout envie de jouer les playoffs 2", insiste-t-il dans un entretien accordé au Laatste Nieuws.

Il faut que ça reste comme ça.

Il a même pris le temps d'expliquer à certains comment fonctionnaient notre championnat. "J'ai, par exemple, expliqué à Derrick Luckassen qu'en playoffs 2, on devrait même jouer contre des équipes de D1B. Je lui ai dit que c'est comme s'il était au PSV et qu'il devait affronter Volendam ou TOP Oss", raconte le gardien du Sporting.

Et le vestiaire anderlechtois est conscient de ce qui l'attend, s'il ne parvient pas à se hisser parmi les six meilleures équipes de la phase classique. "On sait que ce serait un drame de louper le top 6. À Anderlecht, on ne connait pas les playoffs 2 et il faut que ça reste comme ça."