Renaud Emond : "On y a cru jusqu'au bout"

Lors des seizièmes de finale de la Coupe de France ce samedi soir, le FC Nantes a été battu à domicile par l'Olympique Lyonnais (3-4). Une rencontre durant laquelle le Belge a inscrit son premiers but pour les Canaris.

Renaud Emond a déjà fait parler la poudre du côté du FC Nantes. Buteur pour sa première titularisation, l'ancien attaquant du Standard de Liège était satisfait du visage affiché par son équipe malgré la défaite contre les Gones.

"On y a cru jusqu’au bout, on est bien revenu sur la fin de match et on a poussé pour égaliser, mais on n’a pas réussi c’est dommage. Mais c’est sûr que pour les spectateurs, ça devait être un très beau match à voir. On a tout donné, on n’a rien lâché, ce n’est pas passé...", a soufflé l'ancien Rouche au micro d'Eurosport.