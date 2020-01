Jupiler Youth League : le onze des meilleurs jeunes du championnat

La Jupiler Pro League a pris la bonne habitude de lancer de nombreux jeunes talents, après avoir vu trop de joueurs opter pour une post-formation à l'étranger. Voici une sélection non-exhaustive de joueurs de 20 ans ou moins composant le futur du championnat ...

Maarten Vandevoordt (17)

Dix-sept ans seulement et un avenir brillant : le jeune Maarten Vandevoordt a charmé le Racing Genk, malgré une prestation difficile pour ses débuts en Ligue des Champions. S'il est actuellement blessé pour de longs mois, Vandevoordt a tout l'avenir devant lui ...

Marco Kana (17)

Devenir l'un des patrons de la défense anderlechtoise à 17 ans seulement ? C'est possible pour Marco Kana, qui fait preuve d'un calme et d'une sérénité balle au pied que certains jurent n'avoir plus vu au RSCA depuis Kompany lui-même. La tête bien sur les épaules, Kana a joué plus de matchs que prévu au vu des absences en défense, mais a paru bien le digérer. Reste à voir sur le plus long terme.

Zinho Vanheusden (20)

On le porte aux nues depuis déjà si longtemps qu'on en oublierait un fait : Zinho Vanheusden n'a que 20 ans. Le défenseur central du Standard a relancé sa carrière au mieux en quittant l'Inter Milan et s'il a encore une belle marge de progression, il fait indéniablement partie des jeunes belges les plus talentueux de sa génération.

Odilon Kossounou (19)

Le solide ivoirien n'était pas attendu dès cette saison comme un titulaire régulier, devant encore progresser et s'adapter au football européen (il est arrivé il y a un an à Hammarby, avant de rejoindre Bruges l'été dernier). Il aura joué 90 minutes à 18 ans contre le PSG et le Real Madrid, et compte 5 titularisations en championnat tant dans l'axe qu'au back droit. Odilon Kossounou semble être une bonne pioche ...

Maxime Busi (20)

Voir un Carolo parmi les meilleurs jeunes du championnat fera plaisir à Mehdi Bayat, qui fait de la jeunesse un cheval (ou un zèbre) de bataille à moyen ou long terme. Maxime Busi est le premier à donner pleine et entière satisfaction, s'imposant comme l'un des meilleurs backs du championnat.

Aster Vranckx (17)

Lors de RSC Anderlecht - KV Malines, le plus jeune joueur était ... Sang & Or : il s'agissait d'Aster Vranckx, 16 ans à l'époque, 17 depuis octobre et titulaire ce week-end face au Standard. Auteur d'un excellent match, le jeune médian a également fait preuve d'un certain vice inhabituel pour son âge. Il va devoir apprendre à enchaîner, mais n'a pas trop de pression sur les épaules.

Charles De Ketelaere (18)

Sa montée au jeu ce dimanche l'a encore confirmé : Charles De Ketelaere est un tout grand talent. Soyeux balle au pied, culotté, intelligent, il n'a que 18 ans et a la chance d'évoluer au sein d'un noyau où il peut progresser au contact des meilleurs de Belgique tout en ne devant pas porter l'équipe, n'étant pas un titulaire à l'heure actuelle.

Yari Verschaeren (18)

Même si Verschaeren est blessé et ne dispute pas la meilleure saison de sa carrière, impossible de ne pas mentionner le récent Espoir de l'année 2019, qui a porté Anderlecht en fin de saison précédente et a fait ses débuts cette saison chez les Diables Rouges. Il sera très attendu à son retour, le mois prochain, pour aider Anderlecht à bien terminer la saison.

Jonathan David (20)

Jonathan David n'a que 20 ans et ne devrait déjà pas faire de vieux os en Belgique : le Canadien, que beaucoup voyaient soulever le trophée de meilleur Espoir devant Verschaeren, impressionne et vaudrait déjà plus de 20 millions d'euros. De toute la liste, aucun n'est aussi suivi ni aussi avancé dans son évolution : David compte déjà 15 buts et 9 assists cette saison toutes compétitions confondues ...

Krépin Diatta (20)

Troisième au classement des meilleurs Espoirs, titulaire indiscutable au FC Bruges, le Sénégalais, initialement arrière droit, a grimpé d'un cran sur l'échiquier pour devenir d'autant plus important et performant, en championnat comme en Europe. Encore un qui ne devrait pas rester longtemps en Belgique ...

Loïs Openda (19)

Le jeune attaquant international Espoirs Loïs Openda cherche encore son premier but en championnat cette saison et manque un peu de temps de jeu à Bruges, mais reste un joueur à suivre. La saison sera longue et Philippe Clément, qui a perdu Mbaye Diagne et pourrait voir Jelle Vossen filer également, pourrait compter sur Openda en 2020 ...

Mentions honorables : Gaëtan Coucke, Ewoud Pletinckx, Sieben Dewaele, Killian Sardella, Alexis Saelemaekers, Chris Durkin, Giorgi Chakvetadze, Jérémy Doku ...