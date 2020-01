Le message de Dimitri Lavalée aux supporters : "Je resterai concentré et appliqué pour que le Standard réalise ses objectifs"

Mayence l'annonçait ce lundi soir ; Dimitri Lavalée quittera le Standard de Liège pour rejoindre la Bundesliga la saison prochaine.

En attendant, le défenseur central qui a récemment fêté ses 23 ans a tenu à adresser un message aux supporters rouches. Il promet, notamment, de rester concentré sur la fin de la saison. En tout cas, si le staff technique liégeois continue à faire appel à lui pour la deuxième partie de saison.

Sur son compte Twitter, on peut lire le message suivant : "A vous chers supporters rouges, je vous remercie pour tout le soutien que vous m'avez toujours apporté. Je reste un joueur du Standard jusqu'à la fin de la saison. Et comme d'habitude, je me préparerai de la meilleure des manières (...) si l'on fait appel à moi. Je resterai concentré et appliqué pour que le Standard réalise ses ambitions et objectifs en championnat".

Voici le message complet :