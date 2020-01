A peine revenu, le Standard de Liège re-prête Nathanaël Frenoy

Il aura servi de monnaie d'échange avec William Balikwisha.

Ce mardi après-midi, le Standard de Liège envoyait William Balikwisha en prêt à Maastricht, mettant ainsi fin à son séjour au Cercle de Bruges. Nathanaël Frenoy, lui, faisait le chemin inverse. Prêté aux Pays-Bas cette saison, le Standard de Liège le rapatriait plus tôt dans la journée... pour mieux le prêter au RFC Liège cette fois-ci.

C'est en effet ce qu'annoncent les Liégeois ce mardi soir. La direction du RFCL lui souhaite la bienvenue, via son site internet : "Le défenseur de 20 ans, Nathanaël Frenoy, rejoint le RFCL jusqu’à la fin de la saison. Appartenant au Standard de Liège, le jeune homme de 1m84 revient d’un prêt au MVV Maastricht, club de D2 néerlandaise. Produit de l’Académie Robert-Louis Dreyfus, arrière droit de formation, Natanaël Frenoy est aussi un habitué des équipes nationales de jeunes puisqu’il a été international en U15, U16, U17, U18 et U19. Nathanaël Frenoy est prêté jusqu’en juin sans option d’achat. Le RFC Liège souhaite la bienvenue à Frenoy et lui souhaite tout le succès possible sous ses nouvelles couleurs".