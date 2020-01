La Gantoise se réjouit du transfert de Kums : "Mais on ne peut pas parler d'une bonne affaire"

Cinq ans et demi après avoir quitté La Gantoise et après quatre mois de prêt fructueux chez les Buffalos, Sven Kums a signé un nouveau contrat de trois ans avec les champions de Belgique 2015.

Et la direction gantoise se réjouit forcément du retour définitif de l’un des hommes du titre. "Je suis évidemment très content, je pensais, dans un premier temps que c’était impossible", explique Ivan De Witte au micro de VTM.

Mais La Gantoise a senti le vent tourner en début de saison et en a profité. "Avec le temps et le changement de stratégie d’Anderlecht, on a remarqué qu’il y avait une possibilité d’acquérir Sven Kums. Et maintenant, ça fait quelques mois qu’il est en prêt ici et il a toujours presté à un très haut niveau avec nous."

Un personnage important dans le groupe et le vestiaire.

Sven Kums est d'ailleurs aussi devenu incontournable par son caractère et son expérience. "En tant que personne, c’est un quelqu’un de fantastique et un personnage important dans le groupe et dans le vestiaire", confirme le président gantois.

Un joueur important qui n’a, en plus, pas coûté grand-chose aux Gantois (1,5 million d’euros), même si Ivan De Witte n’est pas tout à fait d’accord. "Une bonne affaire? On ne peut pas dire ça. Sven a quand même vieilli depuis son premier passage ici et on ne peut pas nier que la valeur d’un joueur évolue aussi en fonction de ça", conclut-il.