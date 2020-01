Emiliano Sala, disparu il y a un an : "Il était un exemple pour tous"

Thomas Henry, l'attaquant d'OHL, a connu Emiliano Sala à son époque nantaise. L'Argentin l'a marqué, comme il a marqué tous ceux l'ayant côtoyé ...

Emiliano Sala a disparu voilà un an. Ils sont peu nombreux en Belgique à avoir croisé la route de l'Argentin, qui a fait tout son parcours professionnel en France en étant apprécié partout où il passait. Thomas Henry, l'attaquant d'OHL, a côtoyé Sala à Nantes, où il a été l'un de ses réservistes (2015-2016).

"Emiliano, personne n'en faisait le nouveau Mbappé mais il avait toujours cette abnégation, cette grinta que je n'ai jamais pu voir ailleurs dans le monde du foot", se rappelle Henry pour nous. "On sait qu'il n'était pas le plus technique, mais il avait faim, c'était un guerrier, un combattant ! Et il avait le sens du but. Emi était un exemple pour tous les joueurs".

Je pense souvent à Emiliano

Henry n'a pas gardé le contact avec son ancien équipier chez les Canaris. "La dernière fois qu'on s'était parlés, c'était quand j'ai quitté Nantes et que j'ai dit au revoir à tout le monde. Mais sa mort était un choc, c'est le genre de nouvelles auxquelles on ne s'attend pas. Comme récemment avec le joueur de Guingamp (Nathaël Julan, 23 ans, décédé dans un accident de voiture le 3 janvier, nda)", regrette le Français.

"À Cardiff, même si on ne saura jamais dire, malheureusement, ce qu'il aurait réussi, il aurait probablement amené cette grinta et cette envie de se battre à chaque match et chaque entraînement. Il aurait beaucoup joué et marqué, j'en suis sûr", affirme Henry. "Je pense souvent à lui, bien sûr. C'est un drame qui dépasse le football et qui va me rester à jamais en tête".