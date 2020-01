🎥 Lyon et Denayer éliminent le LOSC au bout du suspens en demi-finale de Coupe de la Ligue

L'OL affrontait le LOSC ce mardi en demi-finale de Coupe de la Ligue et les Rhodaniens se sont qualifiés aux tirs au but.

L'Olympique Lyonnais et le LOSC auront été au bout du suspens : Lyon, avec Jason Denayer en défense centrale, pensait avoir fait le plus dur en toute fin de rencontre quand Houssem Aouar (21 ans) inscrit un véritable bijou pour faire 2-1. Avant ça, le prodige portugais Renato Sanches (13e, 0-1) et Moussa Dembélé sur penalty (1-1, 17e) avaient rapidement lancé le match.

Mais dans les arrêts de jeu, Lille obtiendra à son tour un penalty que transformera l'ex-international français Loïc Rémy (2-2). Ce sera immédiatement la séance de tirs au but, durant laquelle Jonathan Bamba et Renato Sanches manqueront leur essai pour envoyer l'OL en finale de la Coupe de la Ligue.