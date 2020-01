🎥 Mbappe imite Réginal Goreux en Coupe de la Ligue

Outre cette nouvelle victoire parisienne, un geste en fin de match a particulièrement attiré notre attention. Alors que le match était plié et qu'on entrait dans le temps additionnel, Kylian Mbappe nous a sorti un geste inspiré de Réginal Goreux.

On se souvient que le Standarman avait terminé sa carrière en inscrivant un but de la main à Waasland Beveren. Cette faute lui avait valu une deuxième carte jaune. Comme Zidane, il a raccroché les crampons sur une expulsion remarquée.

Ce mercredi soir, c'est un autre Champion du Monde qui s'est inspiré de Régi Goreux. Plus flagrant encore, et peut-être frustré de ne pas avoir inscrit de goals durant la rencontre, le jeune international français a sorti un joli goal de la main gauche, en plongeant. Mbappe a reçu une carte jaune pour ce geste :

Kylian Mbappe.



He's so good he can score with his hands



😆pic.twitter.com/WQ8aXyxQaD