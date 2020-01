FA Cup : Norwich qualifié, West Ham éliminé par WBA, Tottenham surpris par Southampton

Les Spurs, avec Alderweireld, ont été surpris dans les dernières minutes de la rencontre par les Saints.

Après Leicester, huit autres rencontres étaient disputées dans le cadre des seizièmes de finale de la FA Cup.

Burnley (1-2) Norwich

Malgré une réduction du score par Pieters à un quart d'heure du terme, Norwich s'est qualifié pour le prochain tour de la FA Cup grâce aux réalisations de Drmic et Hanley.

Pukki, la star de l'équipe, a été préserve pendant la majorité de cette rencontre et n'a disputé que quelques minutes de jeu en fin de match.

Milwall (0-2) Sheffield United

Le récent promu en Premier League n'a pas tremblé lors de son déplacement à Willwall. Avec des buts de Besic et Norwood, Sheffield United s'est facilement qualifié pour le tour suivant.

Portsmouth (4-2) Barnsley

Portsmouth ne s'est pas fait prier et a éliminé Barnsley en plantant quatre buts. Close, Marquis, Curtis et Burgess sont les buteurs côté Pompey alors que Woodrow et Chaplin ont tenté de relancer Barnsley à deux reprises.

Reading (1-1) Cardiff

Deux buts en moins et dix minutes de match pour cette rencontre deux équipes de D2 anglaise. Malgré sa supériorité numérique dans les dernières minutes de la rencontres, Cardiff n'a pas pu inverser la tendance et rejouera son match à domicile face à Reading.

Southampton (1-1) Tottenham

Très mauvais opération pour Tottenham sur le terrain de Southampton. Avec Alderweireld mais sans Vertonghen, les Spurs avaient l'avantage au score grâce à un but de Son Heung-Min à l'heure de jeu.

Malheureusement pour les hommes de José Mourinho, le match devra être rejoué à domicile après une égalisation tardive de Boufal pour les Saints.

West Ham (0-1) West Brom

La saison des Hammers est compliquée en Premier League et c'est également le cas en FA Cup. Ce but de Townsend pour WBA a éliminé West Ham de la course et qualifie les Baggies pour le tour suivant.

Birmingham se rendait à Coventry et Newcastle recevait Oxford United. Les deux rencontres se sont soldées par un nul vierge et devront donc être rejouées.