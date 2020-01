Anderlecht rend hommage à Rob Rensenbrink : "Le plus bel ailier gauche qu'ait connu le Sporting"

La légende des Mauves est décédée samedi soir des suites d'une longue maladie.

La nouvelle a été annoncée samedi soir par le journaliste Karl Vannieuwkerke. Rensenbrink a fait les beaux jours du Sporting dans les années 70.

Sur les réseaux sociaux, les hommages ont fleuri. "L'une des plus grandes légendes du RSCA nous a quittés. Icône du club, beau footballeur, l'homme serpent, le plus bel ailier gauche qu’ait connu le Sporting. Beaucoup de courage à la famille et toutes les personnes qui lui sont proches. RIP Robbie Rensenbrink", écrit ainsi Vincent Kompany.

Jan Mulder, ancien joueur des Mauves, a également réagi au micro de VTM Nieuws : "Robbie était une grande personne. Et un grand joueur de football. C'était un grand buteur. Un Arjen Robben avant l'heure. J'ai pu jouer avec lui pendant un an et demi. Seul Johan Cruijff était meilleur".

"Sa technique inimitable, sa grâce et son incroyable sens du but ont fasciné les supporters des Mauve et Blanc et tous les fans de football du monde entier pendant des années. Nous sommes très fiers qu’un tel joueur ait porté nos couleurs durant neuf belles saisons", peut-on lire sur le site du club.

Et de conclure, "ils feront à tout jamais partie de la grande famille des Mauves".