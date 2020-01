Le bourreau de Mouscron vient de l'Inter Milan : "Trois assists, une première pour moi"

Voilà un nom que le football belge va apprendre à connaître en 2020 : Facundo Colidio. Le jeune argentin de 20 ans, déjà auteur d'un but et un assist contre Courtrai, a délivré trois passes décisives au Canonnier.

Facundo Colidio (20 ans) était à peu près inconnu de ceux ne suivant pas attentivement Saint-Trond depuis le début de la saison : prêté au STVV par l'Inter Milan, où il évoluait avec la Primavera, Colidio n'avait disputé que 4 bouts de rencontres avant la trêve hivernale. Il a repris 2020 dans la peau d'un titulaire, sous le nouveau coach Milos Kostic - résultat : un but et un assist contre le KV Courtrai, trois assists ce samedi contre l'Excel Mouscron.

"C'est une première pour moi aussi loin que je me rappelle. C'est ma première saison professionnelle, mais même en équipes de jeunes et même quand j'évoluais encore à Boca Juniors (qu'il quitte en 2017 pour l'Inter, nda), je ne pense pas avoir fait ça", nous déclare le jeune argentin, qui a pris son mal en patience en première partie de saison.

"Comme je le disais toujours, c'est ma première expérience parmi les pros et le coach prenait ses décisions, je devais l'accepter. Chaque minute de jeu me fait progresser", estime Colidio. "Le championnat belge est très homogène, le dernier peut battre le premier. Même si Bruges est vraiment au-dessus du lot", reconnaît-il. "Mais l'un dans l'autre, chacun peut battre chacun et c'est une excellente école. Si l'Inter me contactera après ces deux prestations ? Peut-être, mais je n'y pense pas, je veux juste travailler ici, dans ce club qui me donne une belle opportunité".