Le seul à niveau à Anderlecht : "On a manqué de respect à l'adversaire"

Il y a une constante au RSCA (dans le sens positif du terme, du moins) : le niveau de jeu de Hendrik Van Crombrugge. Le portier mauve a sauvé les siens en sortant un fabuleux arrêt devant Panzo pour l'empêcher de faire 2-0.

Et si Anderlecht devait se méfier l'été prochain et se préparer à des offres pour Hendrik Van Crombrugge ? Au vu du niveau montré chaque week-end par le portier, c'est une possibilité. Et après les matchs, Van Crombrugge ne se cache pas : "Ce match a été abordé avec la mauvaise mentalité", pestait-il au micro de la Pro League, après la victoire à l'arraché du RSCA au Cercle.

"Quand tu viens ici, tu dois dominer, imposer ton jeu. Rien ne s'est passé comme prévu. Il faut toujours respecter ton adversaire et ce n'était pas le cas dès le début dans ce match", regrette Van Crombrugge. "Le Cercle avait un meilleur état d'esprit. Mais nous avons aussi manqué de qualité dans le jeu, d'intensité, de présence sur les seconds ballons ...".