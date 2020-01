Le Club de Bruges tenu en échec du côté de Courtrai !

Ce dimanche lors de la 23ème journée de Jupiler Pro League, Courtrai accueillait le Club de Bruges au Stade des Éperons d'Or. Ce fut finalement un match beaucoup plus compliqué que prévu pour les Brugeois qui ont évolué il est vrai sur un champ de patates...

Après avoir partagé l'enjeu à l'Antwerp en milieu de semaine en Coupe de Belgique (1-1), Courtrai recevait ce week-end le leader du championnat, le Club de Bruges. Philippe Clément avait décidé de laisser ses attaquants titulaires au repos au alignant d'entrée de jeu Openda, Schrijvers et De Ketelaere.

Le Club de Bruges prendra rapidement les commandes de la rencontre via une tête puissante de Deli sur un corner de Vormer (8e), 0-1.

Après une belle incursion du capitaine brugeois dans la surface adverse, Ricca doublera la mise de la tête (39e), 0-2.

Alors que tout le monde pensait que la rencontre était dès lors pliée, Courtrai réagira et réduira la marque via Mboyo sur un centre de Kagé (42e), 1-2.

Durant la pause, Yves Vanderhaeghe effectuera deux changements, et cela s'avérera payant. En effet, Moffi monté au jeu en lieu et place d'Ezekiel s'en ira marquer un très beau but et permettra ainsi aux Kerels de revenir au score (46e), 2-2.

Revigorés, les locaux pousseront et mettront à mal leur adverdaire. D'ailleurs, Kagé ne passera pas loin de faire le break. Néanmoins, le vice-champion de Belgique continuera d'aller vers l'avant afin de prendre les trois points et de conforter ainsi son avance sur La Gantoise. Le portier de Courtrai, Jakublech se mettra à nouveau en évidence en boxant une belle frappe de De Ketelaere (69e). Finalement, les deux équipes partageront l'enjeu (2-2) lors de ce derby de Flandre Orientale où l'intensité et les duels physiques étaient bien présents.

Une mauvaise opération pour les Brugeois qui ne comptent plus que huit points d'avance sur les Buffalos au classement. Courtrai réalise de son côté un bon résultat avant de recevoir le Standard vendredi prochain.