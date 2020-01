Olivier Deschacht amer: "Si on veut atteindre le top 6..."

L'ancien Mauve était particulièrement déçu après la défaite du Essevee à Anvers.

Zulte Waregem a eu les cartes en mains pour faire tomber le Great Old dans son antre, ce qui aurait été une première cette saison. Mais les Flandriens ont laissé la rencontre leur filer entre les doigts et Olivier Deschacht était particulièrement déçu à l'issue de la rencontre.

"Pas assez malins"

"Nous n'avons pas été assez malins", note le gaucher de Zulte. "Si tu as l'ambition de jouer le top 6, tu ne peux pas encaisser ce genre de buts. Après ça, je devrais être fâché sur l'arbitre, mais je suis fâché sur quelqu'un d'autre."

En cause, la phase du penalty qui a permis à Mbokani d'offrir la victoire à l'Antwerp. "On conaissait Buta, et ça fait encore plus mal. Mais on ne peut pas non plus en vouloir à Henrik Bjordal."