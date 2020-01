Le Cercle de Bruges en colère : "Où est le VAR ?"

La lanterne rouge du championnat a vu Anderlecht arracher la victoire dans les dernières minutes de la rencontre ce dimanche (1-2). Mais les Vert et Noir se posent des questions concernant l'arbitrage...

Le Cercle de Bruges a réagi sur Twitter concernant le fait que le VAR ne soit pas intervenu correctement dimanche lors de la défaite contre Anderlecht (1-2).

"Encore une fois, et pour la deuxième fois ce mois, le Cercle de Bruges s'interroge ouvertement sur le fonctionnement et la transparence du VAR. La raison : deux phases cruciales lors du Cercle de Bruges-Anderlecht ce dimanche 26 janvier 2020 qui ont joué en défaveur du Cercle", explique la lanterne rouge du chapionnat avant d'évoquer les deux phases.

Phase 1 lors de la 28ème minute de jeu: Au bord de la surface, Lyle Foster renvoie le ballon à Kevin Hoggas, qui tire immédiatement au but. Le défenseur d'Anderlecht Derrick Luckassen bloque le tir avec son bras. L'arbitre Boucaut, qui a ou non une vision claire de la phase, n'intervient pas. Le VAR et Jonathan Lardot non plus.

Phase 2 lors de la 89ème minute de jeu : Après que Stef Peeters ait décoche un tir puissant repoussé par Van Crombrugge, le ballon touche la main du défenseur d'Anderlecht Vincent Kompany. Encore une fois, monsieur Boucaut juge qu'il ne s'agit pas d'une intervention incorrecte et le VAR non plus...

Le président Vincent Goemaere: "Le 29 décembre 2019, le Cercle Bruges a appelé à une coopération pour une utilisation plus efficace du VAR à travers un communiqué de presse. Les Vert et Noir ont notamment appelé à une redéfinition du terme" erreur claire". Aucune action directe n'a été entreprise, nous pensons que c'est très regrettable. Le Cercle de Bruges demande à nouveau de faire quelque chose. "