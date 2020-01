Pep Guardiola présente ses excuses aux supporters de Manchester City

Le technicien catalan avait critiqué le nombre de supporters mancuniens présents à l'Etihad Stadium lors du match de FA Cup contre Fulham.

Pep Guardiola s'est attiré les foudres des supporters de Manchester City cette semaine. Le coach espagnol s'était plaint du peu de supporters présents en FA Cup contre Fulham.

Le Catalan a tenu à s'excuser ce mardi en conférence de presse. "Je comprends les supporters, je n’ai jamais eu l’intention de les offenser. Depuis que je suis arrivé, et jusqu’à mon dernier jour ici, je veux me battre pour jouer du mieux possible et voir l’Etihad Stadium rempli à chaque match. La raison pour laquelle on fait ce métier c’est d’aller au stade et voir tous ces gens profiter ensemble du match. Depuis que je suis en Angleterre, j’ai appris que la FA Cup et la Premier League étaient plus importants que la Ligue des Champions. Donc c’est ma faute si j’ai pensé que le stade serait plein à 13h dimanche contre Fulham", a expliqué Guardiola.