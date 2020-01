Koen Daerden évoque le meilleur et le pire moment de sa carrière : "Cette saison là avait été fantastique !"

Koen Daerden est passé par pas mal de clubs avec des passages au Racing Genk, au FC Bruges et au Standard, trois grosses écuries de notre JPL. Il revient sur son meilleur souvenir et le plus compliqué de sa carrière.

Koen Daerden n'a pas eu à réfléchir longtemps avant de citer le meilleur moment de sa carrière de joueur : "2002 a été le point culminant de ma carrière. Beaucoup de choses se sont passées mais ce que j'ai vécu avec le Racing Genk était fantastique, de grands moments." Pour rappel, sous les ordres de Sef Vergoossen, le Racing avait remporté le titre lors de la saison 2001-02 devant Bruges, avec un noyau composé notamment d'Igor de Camargo, Wesley Sonck, Thomas Chatelle ou encore Didier Zokora. Pour ce qui est de son pire souvenir, le fils de Jos Daerden n'a pas eu non plus à réfléchir longtemps : "Ma blessure. À cause d'elle, j'ai dû arrêter de jouer au football bien trop tôt. Je travaille toujours dans le milieu (ndlr : directeur technique du centre de formation du Racing Genk) ce que je savoure tous les jours, mais le fait d'avoir dû arrêter ma carrière si tôt reste un très mauvais souvenir à ce jour."