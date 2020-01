Les deux atouts de Charleroi pour défier le Club de Bruges

Cinq mois après la date initialement prévue, Charleroi va enfin recevoir le Club de Bruges. Et si les Brugeois partent favoris, Marco Casto estime que le Sporting a des qualités pour répondre à la force de frappe du Club. Il préface pour nous le choc de ce mercredi...

Karim Belhocine disait qu'il n'y pas de bon moment pour jouer le Club de Bruges, Marco Casto abonde dans son sens. "Il a tout à fait raison. C'est vrai qu'il y a eu un couac à Courtrai, parce qu'ils n'auraient jamais dû laisser filer cette victoire qui leur tendait les bras, mais il y a aussi eu des faits de jeu qui n'ont pas aidé le Club."

"Le collectif et la confiance"

Et les Brugeois voient surtout pointer une belle occasion d'écarter encore un peu plus la concurrence en tête du classement: une source de motivation inestimable. "Ils peuvent réaliser un gros coup et reprendre de l'avance sur tout le monde. Ce sera clairement une motivation supplémentaire pour les protégés de Philippe Clement."

Mais l'ancien Zèbre ne fait pas pour autant de Charleroi, une future victime consentante. "Au contraire et les Brugeois savent que le match sera compliqué", insiste-t-il. Le Sporting aura, selon Marco Casto, deux forces à opposer à la qualité de l'effectif brugeois: la confiance et le collectif.

"Le collectif, c'est la force principale de Charleroi cette saison. Ce ne sont pas les individualités qui font la différence, mais c'est le collectif qui permet aux individualités de briller. Et Charleroi reste sur une belle série, ça donnera de la confiance avant d'aborder ce match très délicat."

"L'absence de Rezaei? Il y a la qualité pour le remplacer"

Un match que le Sporting devra pourtant disputer sans son meilleur buteur. "L'absence de Kaveh Rezaei? C'est un gros coup dur", confirme Marco Casto. "Parce que l'Iranien réalise une très grosse saison et qu'il est en train de faire taire tous ses détracteurs. Mais il y a des solutions pour le remplacer et ça, c'est peut-être la différence avec le Charleroi des saisons précédentes." Suffisant pour faire tomber le leader, qui n'a été battu que par l'Antwerp cette saison?