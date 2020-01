Courtrai quasi au complet pour recevoir le Standard

Pas de changement dans le groupe d'Yves Vanderhaeghe.

Pas de nouvelle absence à signaler pour le KVK avant de recevoir le Standard, vendredi soir, en ouverture de la 24e journée de championnat. Comme contre l'Antwerp et Bruges, Brendan Hines-Ike, Tyron Ivanof et Lucas Rougeaux sont les trois seuls joueurs indisponibles du groupe de Yves Vanderhaeghe.

Les deux renforts hivernaux, Timothy Derijck et Terem Moffi, auteur de son premier but dimanche dernier seront donc de la partie. Et le Standard sait qu'il faudra se méfier des Kerels, qui n'ont plus grand-chose à jouer en championnat, mais qui viennent d'accrocher deux cadors du championnat.

Le groupe: Sebastien Bruzzese, Petar Golubovic, Larry Azouni, Ilombé Mboyo, Fraser Hornby, Hervé Kage, Jovan Stojanovic, Hannes Van Der Bruggen, Christophe Lepoint, Maxim Deman, Terem Moffi, Adam Jakubech, Julien De Sart, Andriy Batsula, Kristof D'Haene, Lucas Tuta, Imoh Ezekiel, Eric Ocansey, Vladimir Kovacevic, Faïz Selemani, Timothy Derijck.