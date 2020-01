Le Beerschot veut l'annulation du match contre Virton!

Lésés par une mauvaise décision de l'arbitre, reconnue par l'Union Belge, les Anversois ne veulent pas en rester là.

Le Beerschot n'a toujours pas digéré le coup-franc décisif de son duel du week-end dernier à Virton. Raphaël Lecomte avait botté le coup-franc, alors que l'arbitre était en train de tracer la ligne pour le mur et Lucas Ribeiro en avait profité pour inscrire l'unique but de la rencontre.

Le lendemain, dans son habituel communiqué sur les phases litigieuses du week-end, le département des arbitres professionnels de l'Union Belge avait admis que l'arbitre aurait dû intervenir et même adressé un carton jaune à Raphaël Lecomte.

"Annulation du match"?

Quelques jours plus tard, le Beerschot contre-attaque et demande l'annulation pure et simple du résultat du match. "Étant donné l’impact et les conséquences de la mauvaise décision de l’arbitre, le club estime nécessaire que cette affaire soit examinée plus avant par la Commission des litiges et demande l’annulation du match", insiste le club dans un communiqué.

Avec quatre points entre sept équipes et cinq rencontres à jouer, la deuxième période est particulièrement serrée en D1B et le moindre point risque de coûter cher aux portagonistes encore en cours, mais la requête du Beerschopt a-t-elle une chance d'aboutir? Réponse dans les prochains jours.