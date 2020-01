Officiel: Jelle Vossen quitte Bruges pour un candidat au top 6!

Inutilisé à Bruges, Jelle Vossen va chercher du temps de jeu dans un autre club de Pro League.

Philippe Clement n'avait pas caché qu'il ne s'opposerait pas à un départ de Jelle Vossen, privé de temps de jeu depuis le début de saison, c'est confirmé. L'ancien Genkois s'est engagé pour trois ans et demi avec Zulte Waregem.

"Jouer!"

"Il était clair qu'il fallait que je fasse un pas de côté pour pouvoir jouer", justifie Jelle Vossen sur les réseaux sociaux de son nouveau club. Et il aura, en plus l'occasion de jouer sur plusieurs tableaux: "Zulte est une équipe très ambitieuse et encore présente dans deux compétitions. J'espère que j'ai fait le bon choix."

Jelle Vossen tentera donc d'abord d'aider le Essevée à éliminer... Bruges en demi-finale de la Coupe de Belgique, et ensuite d'atteindre les playoffs 1 de l'autre. Il pourrait donc encore croiser trois fois la route des Blauw en Zwart cette saison...