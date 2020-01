Bakambu a vu son transfert au Barça avorté au dernier moment !

Ce jeudi, Cédric Bakambu pensait qu'il allait rejoindre le FC Barcelone. L'attaquant congolais qui évolue au Beijing Guoan en Chine devait rallier le club catalan sous forme de prêt avec option d’achat. Le buteur âgé de 28 ans était à Hong Kong, dans l’attente d’un vol vers l’Espagne direction Barcelone, mais cela tombera à l'eau au dernier moment.

En effet, ses agents l’appellent et lui expliquent qu’Eric Abidal, secrétaire technique du Barça, a donné un coup de fil pour annuler le transfert car le club catalan a changé d’avis, comme le raconte As. Bakambu a dû lui repartir à Séoul rejoindre ses coéquipiers. L'international congolais s'est d'ailleurs montré ironique sur Twitter.

"Yo Transfermarkt, tu peux changer mon historique des transferts en mettant "presque Barcelone", s’est-il amusé en interpellant également Antoine Griezmann. "On se verra une autre fois".

Yo @Transfermarkt change my transfer history with "Almost @FCBarcelona" please 😅😂



No matter what happens we trust the process.

Thank God for everything 🙏🏾



See you an other time @AntoGriezmann 😜 https://t.co/eeOzZMU7V2