Des supporters chiliens détruisent le VAR et suspendent la rencontre

Quelques jours plus tôt, un policier tua un supporter du Colo Colo présent dans la rue pour manifester contre le régime autoritaire de Sebastián Piñera. Mettant leurs rivalités de côté, les supporters du Coquimbo Unido décidèrent d'envahir le terrain à la 17ème minute de jeu. Leur motif : "Le football ne peut pas reprendre tant qu'il n'y a pas de justice". On pouvait également lire : "Rues ensanglantées, stades sans football".

Dans le mouvement de foule, les supporters chiliens décidèrent de s'en prendre également au VAR. A l'image de ce supporter qui, sous les yeux des autorités impuissantes, lança un coup de pied vers l'écran qu'est sensé consulté l'arbitre en cas d'appel de la vidéo assistance, décidément de plus en plus critiquée sur tous les continents :

February 1st and already photo of the year?



🇨🇱 Chilean fans are out of this world.#VAR pic.twitter.com/KfDAmJjfgz