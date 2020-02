Le Cercle garde espoir : "Un nouveau coup sur la tête, mais nous ne sommes pas encore morts !"

Le Cercle de Bruges vient de prendre un nouveau coup de massue sur la tête ce samedi soir à Eupen (1-0) lors de la 24ème journée de Jupiler Pro League. Les Vert et Noir comptent neuf points de retard sur l'avant-dernier, Waasland-Beveren qui compte une rencontre de moins.

Le Cercle de Bruges méritait mieux au vu de la seconde période avec plusieurs occasions et un penalty obtenu en fin de rencontre. Néanmoins, les Brugeois ne sont pas parvenus à faire trembler les filets et à obtenir un résultat du côté d'Eupen. "Cela se joue sur des détails à chaque fois. Je ne sais pas si c'est un problème de chance, de maturité ou de réussite. Mais au final cela fait beaucoup, nous avons subi 19 défaites. Puis l'histoire se répète, avec toujours ce goal de différence", peste Giulian Biancone.

Ce nouveau revers rapproche le Cercle de la D1B. Y a-t-il encore de l'espoir au sein du groupe ? "Tant que mathématiquement c'est possible, on continuera de se battre. Pour les supporters, les gens qui travaillent au club et pour nous. Il ne faut pas baisser les bras même s'il reste 1% de chance. Très compliqué après ce nouveau coup sur la tête, mais nous ne sommes pas encore morts !", a expliqué le joueur prêté par Monaco.