Alexis Saelemaekers reconnaissant envers Anderlecht lors de sa présentation à l'AC Milan

Le jeune Bruxellois de 20 ans volait la vedette à Ibrahimovic ce mardi matin : il était questionné lors d'une conférence de presse de présentation.

Il a insisté à plusieurs reprises pour remercier son ancien club bruxellois, peut-on lire sur le site internet de l'AC Milan : "J'ai choisi le numéro 56 parce que c'est le premier numéro que j'ai porté professionnellement, il m'a porté chance. A Anderlecht, les jeunes sont très présents, j'ai eu une excellente préparation technique mais aussi psychologique : je suis reconnaissant envers le club. Anderlecht a toujours été honnête avec moi, mon role dans l'équipe a toujours été clair. Cette opportunité s'est présentée et je l'ai acceptée car elle était très intéressante".

Alexis Saelemaekers est forcément revenu sur sa position dans l'équipe et sur le prochain match importantissime. En effet, l'AC Milan joue un derby contre l'Inter ce week-end : "Les débuts ont été un moment très important pour moi, un rêve. Je suis très heureux d'avoir joué à San Siro tout de suite Je me suis retrouvé face à des gens comme Maldini et Boban : ce sont des joueurs que j'ai toujours admirés, un rêve d'enfant qui se réalise. Avant, je voyais Ibra à la télévision, maintenant je le vois à côté de moi dans le vestiaire".

Il a également pu compter sur le soutien moral de son compatriote Lukaku : "Un Derby est toujours important et spécial, c'est toujours agréable de jouer des matchs comme ceux-là. Lukaku m'a envoyé un message de félicitations à mon arrivée, il m'a dit qu'il était disponible pour tout conseil ici à Milan".