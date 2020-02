Vercauteren s'inquiète : "Les blessés? Ils sont 14-15"

La tâche de Frank Vercauteren n'est pas évidente. En effet, le coach des Mauves doit tenter d'aligner la meilleure équipe possible malgré le nombre importants de blessés.

Nacer Chadli n'est pas encore fit, ni Kemar Roofe. Vincent Kompany est douteux, tout comme Elias Cobbaut. Antoine Colassin ne s'est alors pas entraîné toute la semaine. Sa situation maintient également Vercauteren en haleine, car c'est son seul attaquant qui peut être aligné. "Sa blessure ne date pas d'hier non plus. C'est à vous de juger si sa performance précédente était assez bonne, car il était déjà souffrant déjà à l'époque", a expliqué Vercauteren.

Colassin devrait débuter la rencontre, mais après cela, il devrait être éloigné des terrains un certain temps. "Ce qui me dérange le plus, c'est qu'il a à peine pu s'entraîner pendant deux semaines. Il s'entraînera pour la première fois aujourd'hui (jeudi). Et puis? Nous verrons bien."

La semaine dernière, Vercauteren a parlé de 12 blessés. Cela n'a pas diminué, au contraire même. "Oui, il y en a 14-15 en ce moment. Mais c'est la réalité, il ne faut pas s'en plaindre, il faut chercher des solutions. C'est la bonne chose du métier. Si tout était déjà sur papier, il y aurait peu à faire "

Ne tirez pas sur le personnel médical

"Je veux que le monde extérieur pense ce qu'il veut. Nous savons quoi faire. Nous n'avons pas à tirer sur un département. Tout le monde au sein du club prend ses responsabilités."

Vercauteren doit actuellement commencer à considérer Dejan Joveljic et Marko Pjaca comme des titulaires potentiels. "Ils se sont tous les deux montrés aptes et concentrés à l'entraînement. Ma question était de savoir comment allait se passer leur intégration dans le groupe, et cela s'est bien déroulé. Cela m'a rassuré. Ils ont tous les deux la possibilité de faire partie de la sélection. Nous verrons combien de minutes ils peuvent gérer. "