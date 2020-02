Frenkie de Jong fait un premier bilan de ses débuts au Barça

Recruté 75 millions d'euros du côté de l'Ajax Amsterdam, le milieu de terrain de 22 ans a fait des débuts mitigés au FC Barcelone.

Frenkie de Jong s’est vite rendu indispensable du côté du FC Barcelone avec 19 titularisations en Liga (après 22 journées). L’international néerlandais est revenu sur son adaptation globalement réussie au Barça lors d'un entretien avec Mundio Deportivo.

"Au cours de ces premiers mois au Barça, j’ai joué de nombreuses minutes pour l’instant et c’est toujours bon signe la première année. Pour l’instant, je suis satisfait de ma performance, mais pas totalement. Je suis convaincu que je peux encore aller plus loin", a expliqué le Néerlandais.

"Je pense que j’ai joué certains matchs qui étaient bons, mais je pense aussi que je peux encore faire beaucoup mieux. Mais quand vous arrivez dans une nouvelle équipe, vous avez toujours besoin de temps d’adaptation et je pense qu’il est normal que cela prenne du temps. J’espère que je pourrai jouer de mieux en mieux au fil de la saison", a-t-il souligné.

Doit-il occuper le poste de Sergio Busquets plutôt que celui, un cran plus haut, de relayeur ? "C’est une question que beaucoup de gens me posent, mais ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète trop. Je veux juste jouer plus de minutes pour continuer à m’adapter à l’équipe, dans une position ou dans l’autre. Ce à quoi je pense, c’est travailler dur pour s’améliorer. Si je joue, je suis content", a conclu Frenkie de Jong.