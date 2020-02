Remplacer Mbokani ? "Je suis prêt, moi aussi ! "

Ce jeudi soir, les Anverois se rendent à Courtrai pour un match importantissime de Coupe de Belgique.

Le Great Old avait partagé (1-1) dans son Bosuil. Autant dire que la tâche s'annonce compliquée, surtout que l'Antwerp reste sur une prestation médiocre à Bruges, et que son buteur Dieumerci Mbokani est suspendu. Bölöni s'est d'ailleurs déjà montré plus serein, ce matin dans la presse néerlandophone : "Au match aller, des erreurs individuelles et collectives nous ont empêché de l'emporter. Je veux bien sûr aller en finale, mais cela ne sera pas évident. La dernière fois que nous avions dû rembondir après une défaite, nous ne l'avons pas fait correctement".

En tout cas, il y a de fortes chances que Zinho Gano recoive une belle opportunité de se montrer ce jeudi soir, lui qui n'a disputé que 195 minutes cette saison. Il s'exprime pour Het Laatste Nieuws : "Je me rends compte que c'est une excellente occasion de montrer au coach qu'il peut compter sur moi. Moi aussi, je suis prêt. La dernière fois, à Saint-Trond, j'aurais pu être le héros si cette balle était rentrée, plutôt que de finir sur la latte".