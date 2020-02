Le défi qui attend Anderlecht: "Le meilleur entrejeu de Belgique?"

Franky Vercauteren mesure l'ampleur de la tâche qui attend ses troupes, ce soir, à Gand. Mais espère s'inspirer du match aller pour mettre les Buffalos en difficulté.

Le coach des Mauves sait pourtant qu'il y aura du répondant en face. "Est-ce le meilleur entrejeu de Belgique? L'un des meilleurs, sans aucun doute. Sven Kums ne sera pas là, mais ils ont plusieurs solutions pour le remplacer. Nous devrons être au top à tous les niveaux: techniquement, tactiquement, physiquement et mentalement. Mais nous avons déjà montré que nous pouvions rivaliser avec la Gantoise."

Point de vue comptable, le Sporting a, aussi, profité de son six sur six: quatre points séparent désormais les Mauves du top 6 et ils se rapprocheront, au moins provisoirement, à un petit point de Genk en cas de victoire. Une motivation supplémentaire? "Non", répond Franky Vercauteren.

"Avoir quatre points de retard ou quatre points d'avance, ça ne fait pas de différence dans la motivation. La philosophie doit toujours être la même: viser la gagne."